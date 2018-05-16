Палестина отозвала послов из Румынии, Венгрии, Чехии и Австрии

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте палестинского МИД в среду, 16 мая, причиной таких является участие этих в официальном праздновании переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Министерство иностранных дел и экспатриантов считает это участие грубым нарушением международного права и многочисленных резолюций Организации Объединенных Наций, в которых утверждается, что Иерусалим является оккупированной территорией с 1967 года и не позволяет странам переносить туда свои посольства, - говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению, послов отзывают, чтобы проконсультироваться с ними относительно их позиции по палестинскому вопросу.

Напомним, на открытие посольства были приглашены все 86 стран с дипломатическими миссиями в Израиле, приглашение приняли 33.

За считанные часы до перенесения посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим начались беспорядки на израильской границе. В результате них погибли 58 человек.

Как сообщал УРА-Информ, Палестинская национальная администрация отозвала своего основного представителя в Соединенных Штатах Америки. Глава делегации Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот прибудет на родину в среду, 16 мая.