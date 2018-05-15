Пашинян уверен, что парламентские выборы в Армении состоятся уже в этом году

Вопрос о сроке проведения внеочередных выборов сейчас обсуждается. Думаю, что они состоятся в этом году. Об этом во вторник, 15 мая, во время беседы с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он отметил, отвечая на вопрос проголосует ли Республиканская партия Армении за представленную его правительством программу, что программа будет одобрена, и работа пойдет в нормальном режиме. Я считаю, что никто не должен поддаваться искушению неправильно оценивать политическую ситуацию, - сказал он.

Напомним, 8 мая, после нескольких недель массовых протестов, лидер оппозиционного движения "Элк" Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.

Как сообщал УРА-Информ, массовые митинги и шествия проходили в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.