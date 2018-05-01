В ЕС осудили нарушения прав задержанного в Крыму Абдуллаева

Об этом говорится в заявлении представительства на его странице в Facebook.

Так, в документе напомнили о заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Моґерини от имени ЕС касательно Крыма и Севастополя от 16 марта 2018 года. Речь идет о грубом нарушении прав крымских татар. В связи с чем представительство ЕС требует развивать свои культуры, традиции, образование и идентичность.не только этому народу, но и украинцам и всем другим этническим и религиозным сообществам полуострова.

К слову, Европейский Союз призывает к полному соблюдению международных стандартов прав человека на полуострове и подчеркивает необходимость всеобъемлюще расследовать все нераскрытые дела нарушений прав человека, такие как принудительные исчезновения, пытки и убийства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", французская делегация так называемого "официального представительства ДНР" планирует в мае приехать на оккупированные украински Крым и Донбасс.