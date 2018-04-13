Россия в пятницу созывает Совбез ООН

Заседание инициировала Россия. Как сказано на странице постоянного представительства Российской Федерации в Twitter, заседание начнется в пять часов вечера по московскому времени.

"Будет обсуждаться ситуации в Сирии в контексте угроз международному миру и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 12 апреля, ситуация в Сирии стала предметом переговоров генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с постоянными членами Совета безопасности. Гуттериш выразил возмущение тем фактом, что в Сирии продолжают использовать химическое оружие и сожаление в связи с отсутствием согласия по данному вопросу в Совете безопасности ООН.