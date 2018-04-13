20:17 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191290:roman

Пентагон постоянно увеличивает финансирование украинского оборонного ведомства

Начиная с 2014 года США предоставили Украине более 1 млрд долларов на усиление оборонного ведомства. Об этом передает пресс-служба Минобороны США. 

Пентагон постоянно увеличивает финансирование украинского оборонного ведомства

По словам заместителя министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберта Карема, Вашингтон никогда не смириться с фактом оккупации Россией Крыма и началом боевых действий на востоке Украины. Необходимо продолжать обеспечивать и усиливать обороноспособность Киева перед лицом много превосходящего его противника. 

США, по-прежнему стремятся к глубокой перестройки всего оборонного ведомства в Украине, и в этом мы готовы всецело помогать. Однако Украине не стоит забывать про соблюдение Минских договоренностей, иного варианта выхода из кризиса на Донбассе нет.

"Наши санкции останутся в силе, пока Москва не отреагирует на принятые меры, и санкции, связанные с Крымом, останутся на месте", - подытожил Карем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Пентагон готов к военным действиям в Сирии, если таковы будут уместны.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине поставят новый символ Карпат Клубы АПЛ против применения видеоповторов со следующего сезона Лилия Ребрик назвала имя будущего ребенка В Британии установили первые фандоматы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив