Украина отмечается 100-летие боя под Крутами

Сегодня в столице и регионах пройдут ряд мероприятий. Так, в 12 часов дня в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

Также сегодня состоится реконструкция боя на заводе Арсенал. В 18:30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года.

После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

В сегодняшний мероприятиях примут участие родственники погибших, представители духовенства, органов государственной власти, общественные деятели.

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман обратились к украинцам по случаю столетия битвы под Крутами.

Как написал на своей страничке в социальной сети глава государства, пошло столетие с того дня, когда отважные ребята-герои дали бой превосходящим силам врага и на несколько суток задержали наступление красных россиян на Киев. Эти несколько дней хватило для того, чтобы на века вперед заложить основы украинской государственности, – отметил Порошенко.

Свое обращение ко Дню памяти битвы под Крутами опубликовал также глава правительства.

Гройсман, в частности, отметил, что сегодня Украины вспоминает мужественных и смелых киевских курсантов, которые в 1918 году дали бой подразделениям Красной гвардии, задержав ее наступление на Киев. Их не остановил значительный численный перевес врага, они мужественно боролись до конца. Боролись за свободную Украину. Помним!, – написал премьер-министр на своей странице в социальной сети.

Напомним, 29 января 2018 года в 130 километрах на северо-восток Киева, на железнодорожной платформе возле поселка Круты и села Памятное большевистская армия Михаила Муравьева вступила в бой со студентами, школьниками и 20 офицерами, у которых на вооружении были до 16 пулеметов и одна пушка.

Согласно данным Украинского института национальной памяти, в подкрепление украинских частей в Круты направили первую украинскую юношескую школу имени Богана Хмельницкого. Также туда отправились студенты-добровольцы и добровольцы из подразделений местного Свободного казачества из Нежина. Подавляющее их большинство было плохо подготовлено и вооружено. В течение всего дня они вели бой за станцию с войсками, которые были в отличие от украинских студентов хорошо вооружены и с артиллерией.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 человек. Количество погибших из числа нападающих оценивается по-разному, в том числе, называется число около 300 человек.

На сегодняшний день известны фамилии и имена 20 из героев Крут.

Как сообщал УРА-Информ, в поселке Подгорцы Киевской области режиссеры решили снять фильм посвященной героизму студентов в битве под Крутами 1918 года. Кинолента расскажет историю реального боя, произошедшего на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. В сюжете присутствуют не только элементы документального кино и исторической драмы, но и любовная линия двух братьев, Андрея и Алексея Савицких, которые на фоне войны против большевиков влюбляются в прекрасную Софию.