По Турции прокатилась очередная волна репрессий

В Турции в рамках нового указа о чрезвычайном положении, которое было введено еще в 2016 году, было арестовано 2700 чиновников. Об этом передает Hurriet.
Сообщается, что такие действия руководство страны провело после получения информации об оставшихся или лояльных Фетхуллаху Гюлену чиновников, военных, преподавателей, юристов, врачей и правозащитников. В результате постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей. Всего с начала года увольнения последовало за 50 тыс чиновниками и военнослужащими.
Репрессии и чистки партийного и государственного аппарата начались после летней попытке военного переворота 2016 года против президента Эрдогана. Тогда глава государства объявил в розыск проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки переворота. Тогда же было введено и чрезвычайное положение с стране.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее турецкие власти обвинили Гюлена во вмешательстве работы государственных дипмиссий.