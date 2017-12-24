По Турции прокатилась очередная волна репрессий

Сообщается, что такие действия руководство страны провело после получения информации об оставшихся или лояльных Фетхуллаху Гюлену чиновников, военных, преподавателей, юристов, врачей и правозащитников. В результате постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей. Всего с начала года увольнения последовало за 50 тыс чиновниками и военнослужащими.

Репрессии и чистки партийного и государственного аппарата начались после летней попытке военного переворота 2016 года против президента Эрдогана. Тогда глава государства объявил в розыск проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки переворота. Тогда же было введено и чрезвычайное положение с стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее турецкие власти обвинили Гюлена во вмешательстве работы государственных дипмиссий.