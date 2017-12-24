Курц готов пересмотреть политику Австрии в отношении беженцев

Об этом Bild am Sonntag.

Курц утверждает, что это очень несправедливо, что Греция и Италия приняли на себя всю ответственность за 120 тыс беженцев с Ближнего востока и Африки, необходимо распределить это бремя между всеми странами ЕС. Если Европа и далее будет двигаться по такому пути, то скорейший раскол союза просто неизбежен. Европейские страны должны добровольно назвать то количество мигрантов, которое может выдержать их социальная и экономическая система. Не стоит переоценивать возможности части европейских стран и готовность общества принимать беженцев.

"Вынуждая государства принимать беженцев, Европа не продвигается вперед", - резюмирует Курц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Австрийской народной партии Себастьян Курц официально занял пост австрийского канцлера, официально присягнув перед парламентом.