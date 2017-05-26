Гройсман пообещал учителям и в 2018 году поддержку

В следующем году, хочу заверить всех учителей Украины, они получат поддержку украинского правительства и бюджета. Об этом в пятницу, 26 мая, во время празднования последнего звонка в Броварской специализированной школе I-III ступеней №7 Киевской области, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, правительство намерено поддерживать сферу образования, чтобы учителя могли спокойно делать свое дело и вкладывать все лучшее в этих прекрасных молодых людей.

Именно они - реальность настоящего нашей страны и будущее. И от того, насколько они будут конкурентными, насколько они будут образованными, будет зависеть насколько будет успешной наша прекрасная страна, - подчеркнул премьер, добавив, что именно в 2017 году правительство приняло решение о росте заработной платы для украинского учителя почти на 50%.

Такого резкого повышения еще не было никогда, но это не является достаточным для того, чтобы мы наконец вернули уважение к учительской профессии, - сказал глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заявил, что в 2017 году выросла заработная плата для 4,5 миллионов украинцев.