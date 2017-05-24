США прогнозируют продление конфликта на Донбассе и в 2018 году

Минские соглашения останутся невыполненными в следующей, 2018 году. Такое мнение высказал в среду утром, 24 мая, в своем докладе директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта.

Выступая перед комитетом Сената Соединенных Штатов Америки по вопросам вооруженных сил, он заверил, что насилие вдоль линии столкновения на востоке Украины, скорее всего, будет оставаться и дальше, хотя и упадет до уровня небольших боев.

Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта, – сказал глава разведки Пентагона, добавив, что об этом свидетельствуют вложения России ресурсов в модернизацию военного потенциала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белом доме подтвердили, что заменят военную помощь на кредиты. По словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, Соединенные Штаты Америки действительно намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты. В следующем году будет изменено пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты.