50 депутатов постоянно пропускают голосования в парламенте – КИУ

Кроме того – также голосования пропускают регулярно депутаты от "Возрождения". Таким образом – в нынешнем году 51 депутат страны уже успел пропустить 90 процентов всех голосований в украинском парламенте.

Таковы итоги проведенного ранее исследования Комитетом украинских избирателей. При этом отмечено также и то, что голосования наиболее часто пропускают именно депутаты "Оппозиционного блока" - 19 из 43 их представителей. Некоторые депутаты вообще в 2017-ом еще ни разу не участвовали в голосовании.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине депутат избил полицейского.