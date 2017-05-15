13:22 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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50 депутатов постоянно пропускают голосования в парламенте – КИУ

Сейчас наиболее часто голосования в украинском парламенте прогуливают депутаты "Оппозиционного блока".

50 депутатов постоянно пропускают голосования в парламенте – КИУ

Кроме того – также голосования пропускают регулярно депутаты от "Возрождения". Таким образом – в нынешнем году 51 депутат страны уже успел пропустить 90 процентов всех голосований в украинском парламенте.

Таковы итоги проведенного ранее исследования Комитетом украинских избирателей. При этом отмечено также и то, что голосования наиболее часто пропускают именно депутаты "Оппозиционного блока" - 19 из 43 их представителей. Некоторые депутаты вообще в 2017-ом еще ни разу не участвовали в голосовании.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине депутат избил полицейского.


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