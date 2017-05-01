Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой о предотвращении двойного налогообложения

Так, в документе говорится про ведение борьбы с уклонением от всех налогов на доходы. Эти сведения передала пресс-служба главы украинского государства. Указанный документ государств относительно борьбы с двойным налогообложением, а также протокол к нему подписан был еще в 2013-ом году. Документ этот – это серьезный шаг в области расширения правовой базы стран – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее глава Беларуси принял решение об отсрочке уплаты т.н. налога на тунеядство. Лукашенко сообщил об этом девятого марта.