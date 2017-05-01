11:34 01.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой о предотвращении двойного налогообложения

Порошенко недавно поставил свою подпись под законом про ратификацию договоренности нашей страны и Мальты о предотвращении двойного налогообложения.

Порошенко одобрил ратификацию конвенции с Мальтой о предотвращении двойного налогообложения

Так, в документе говорится про ведение борьбы с уклонением от всех налогов на доходы. Эти сведения передала пресс-служба главы украинского государства. Указанный документ государств относительно борьбы с двойным налогообложением, а также протокол к нему подписан был еще в 2013-ом году. Документ этот – это серьезный шаг в области расширения правовой базы стран – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее глава Беларуси принял решение об отсрочке уплаты т.н. налога на тунеядство. Лукашенко сообщил об этом девятого марта.


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