10:56 28.04.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в Минздраве

Отдел по расследованию коррупции в Министерстве здравоохранения Украины планируют создать в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в Минздраве

Такие сведения сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает РБК-Украина.

Согласно его словам, в ближайшее время планируется создать еще один отдел, который будут расследовать коррупцию. По этому поводу проводилось совещание НАБУ о сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

"У нас на подходе еще 50 детективов, которые будут этим заниматься", - подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Национальное антикоррупционное бюро ранее проводило анализ имущественного состояния главы парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко.


 


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