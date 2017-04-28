В НАБУ создадут отдел по расследованию коррупции в Минздраве

Такие сведения сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает РБК-Украина.

Согласно его словам, в ближайшее время планируется создать еще один отдел, который будут расследовать коррупцию. По этому поводу проводилось совещание НАБУ о сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

"У нас на подходе еще 50 детективов, которые будут этим заниматься", - подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро ранее проводило анализ имущественного состояния главы парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко.



