В Румынии состоится антикоррупционный референдум

Решение принималось по инициативе президента Клауса Йоханниса. Как сообщает Romania TV, согласно решению парламента, теперь граждане страны имеют возможность высказать а свое мнение по проблеме, которая представляет национальный интерес - продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности на публичных должностях на референдуме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бухаресте, где все еще продолжаются антиправительственные протесты, в воскресенье, 12 февраля, десятки тысяч людей вновь вышли на улицы. Это уже 13-й день протестов. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения коррупции среди чиновников.