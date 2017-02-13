22:35 13.02.2017 | Политика | Новости
100160089:Polishuk

В Румынии состоится антикоррупционный референдум

Пленум парламента Румынии в понедельник, 13 февраля, единогласно дал добро на проведение референдума по вопросу продолжения борьбы с коррупцией и обеспечения целостности государственной должности было принято единогласно.

В Румынии состоится антикоррупционный референдум

Решение принималось по инициативе президента Клауса Йоханниса. Как сообщает Romania TV, согласно решению парламента, теперь граждане страны имеют возможность высказать а свое мнение по проблеме, которая представляет национальный интерес - продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности на публичных должностях на референдуме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бухаресте, где все еще продолжаются антиправительственные протесты, в воскресенье, 12 февраля, десятки тысяч людей вновь вышли на улицы. Это уже 13-й день протестов. Люди требуют отставки правительства, а также прекращения коррупции среди чиновников.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив