В Израиле взорвался автомобиль, погибли два человека

В городе неизвестные взорвали автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения.

Как сообщает The Jerusalem Post, после взрыва загорелась рядом припаркованный автомобиль. При этом в полиции считают, что взрыв имел криминальный характер, поскольку двое погибших известны своими связями с криминальным миром.

Правоохранители считают, что их могли убить намеренно из-за войны преступных группировок.

Некоторые источники сообщили, что один из убитых мужчин являлся "правой рукой" главы преступной организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Израиле во время столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек. ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря.