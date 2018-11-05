08:59 05.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Израиле взорвался автомобиль, погибли два человека

В юго-восточной части израильского Тель-Авива в ночь на понедельник, 5 ноября, прогремел взрыв.

В Израиле взорвался автомобиль, погибли два человека

В городе неизвестные взорвали автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения.

Как сообщает The Jerusalem Post, после взрыва загорелась рядом припаркованный автомобиль. При этом в полиции считают, что взрыв имел криминальный характер, поскольку двое погибших известны своими связями с криминальным миром.

Правоохранители считают, что их могли убить намеренно из-за войны преступных группировок.

Некоторые источники сообщили, что один из убитых мужчин являлся "правой рукой" главы преступной организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Израиле во время столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек. ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря.


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