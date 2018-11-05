В Израиле взорвался автомобиль, погибли два человека

В юго-восточной части израильского Тель-Авива в ночь на понедельник, 5 ноября, прогремел взрыв.
В городе неизвестные взорвали автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения.
Как сообщает The Jerusalem Post, после взрыва загорелась рядом припаркованный автомобиль. При этом в полиции считают, что взрыв имел криминальный характер, поскольку двое погибших известны своими связями с криминальным миром.
Правоохранители считают, что их могли убить намеренно из-за войны преступных группировок.
Некоторые источники сообщили, что один из убитых мужчин являлся "правой рукой" главы преступной организации.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Израиле во время столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек. ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря.