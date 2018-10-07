В Португалии более 700 человек борются с пожаром в национальном парке

На данный монет в пожаром пытаются управится более 700 пожарных. Как сообщает в воскресенье, 7 октября, агентство Associated Press, пожар начался ночью.

По предварительным данным от огня уже пострадали 17 пожарных и один гражданский.

По словам представителя португальского агентства по гражданской защите Андрэ Фернандес, местные власти уже эвакуировали с территории, прилегающей к зоне пожара, около 350 человек. Среди них местные жители и посетители кемпингов.

В тушении пожара принимает участие наземная техника, а также авиация.

Травмы получили 18 человек - преимущественно пожарные

Есть еще два активных фронта, которые беспокоят нас, - пояснил представитель гражданской защиты на брифинге, добавив, что самолеты и более благоприятные погодные условия помогут контролировать пламя после тяжелой ночи.

Кроме того, власти эвакуировали 300 человек из местного кемпинга в течение ночи, а также около 50 жителей соседних сел.

Напомним, природный парк расположен недалеко от столицы Португалии - Лиссабона, возгорание произошло примерно в 40 километрах от города.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году из-за смертельных пожаров в Португалии погибли 114 человек. Чтобы не допустить повторения такой трагедии, правительство наняло сотни пожарных, чтобы предупреждать возникновение масштабных пожаров.