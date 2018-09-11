23:47 11.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии автобус с паломниками упал в долину, 50 человек погибли

На юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками.

В Индии автобус с паломниками упал в долину, 50 человек погибли

В результате аварии погибли 50 человек. Как сообщает агентство AFP, инцидент произошел в штате Телангана.

Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.

По данным СМИ, которые ссылаются на слова очевидцев, водитель ехал слишком быстро и потерял управление. При этом журналисты утверждают, что это самая крупная авария в Индии за последние годы.

По статистике, дорожные аварии в Индии ежегодно забирают жизни более 150 тысяч человек.

Большинство ДТП происходят из-за плохих дорог, плохо обслуживаемых транспортных средств и безрассудном вождения

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в воскресенье, 8 сентября, потерпел крушение автобус с 37 туристами. В результате дорожно-транспортного движения по меньшей мере 21 человек погиб. Как сообщает AFP, автобус, перевозивший туристов и местных жителей упал в десятиметровый овраг на индонезийском острове Ява. При этом водитель ускорился во время движения с горы и потерял управление. По словам следствия, трагедия произошла из-за отказа тормозов в автобусе.


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