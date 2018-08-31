В столице неизвестный мужчина пытался изнасиловать пожилую женщину

Инцидент произошел на бульваре Амвросия Бучмы. Пострадавшая сообщила, что ее изнасиловал и ограбил незнакомец. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым потерпевшая описала нападавшего, по ее описанию правоохранители составили фоторобот.

Спустя час преступник был задержан. На допросе он признался, что повалил женщину на землю, схватил за шею и изнасиловал. Далее забрал у нее сумку с вещами и сорвал с шеи золотую цепочку.

Сейчас правоохранители возбудили угловное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черкасской области подросток изнасиловал женщину, пострадавшей выжить не удалось.