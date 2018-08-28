22:32 28.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции разбился военный самолет, погиб пилот

Во вторник, 28 августа, в Греции разбился тренировочный военный самолет.

В Греции разбился военный самолет, погиб пилот

В результате крушения погиб один из пилотов. При этом второму пилоту удалось выжить, поскольку он успел выпрыгнуть с парашютом.

Как сообщает Ekathimerini, ссылаясь на Генеральный штаб ВВС Греции, погиб капитан тренировочного самолета ВВС Греции Николаос Василею. Его спасатели нашли вскоре после инцидента в самом самолете.

Второй пилот сейчас находится в больнице.

В греческом ведомстве также сообщили, что самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.

Оба пилота были опытными пилотами, имели 2500-часовой опыт за плечами. Сейчас по инциденту проводится следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области разбился частный самолет. Инцидент произошел вблизи села Пановцы Борщевского района. По предварительной информации, пилот мог попасть в зону турбулентности и потерять управление летательным аппаратом. Выжить пилоту не удалось, механизма катапультирования на самолете не было. Во время падание воздушное судно загорелось.


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