В Греции разбился военный самолет, погиб пилот

В результате крушения погиб один из пилотов. При этом второму пилоту удалось выжить, поскольку он успел выпрыгнуть с парашютом.

Как сообщает Ekathimerini, ссылаясь на Генеральный штаб ВВС Греции, погиб капитан тренировочного самолета ВВС Греции Николаос Василею. Его спасатели нашли вскоре после инцидента в самом самолете.

Второй пилот сейчас находится в больнице.

В греческом ведомстве также сообщили, что самолет типа T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась авария.

Оба пилота были опытными пилотами, имели 2500-часовой опыт за плечами. Сейчас по инциденту проводится следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернопольской области разбился частный самолет. Инцидент произошел вблизи села Пановцы Борщевского района. По предварительной информации, пилот мог попасть в зону турбулентности и потерять управление летательным аппаратом. Выжить пилоту не удалось, механизма катапультирования на самолете не было. Во время падание воздушное судно загорелось.