14:13 02.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197980:labazovych

В Харьковской области в результате аварии пострадали четыре человека - ФОТО

На Окружной дороге Харьковской области произошло дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, вследствие чего получили многочисленные травмы четыре человека.

В Харьковской области в результате аварии пострадали четыре человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, авария случилась в поселке Высокий. Там 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не учел дорожные условия и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем Geely.

"В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля Geely, а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", в городе Геническ Херсонской области на улице Центральной полицейский не справился с управлением водитель "Приуса" и угодил в дерево. 


Поделиться
Читайте также:
 
Денисова планирует встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы Под Мариуполем поймали "прокурора ДНР" Как начать успешный бизнес? - ВИДЕО В Минздраве планируют ввести электронный больничный
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив