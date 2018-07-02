В Харьковской области в результате аварии пострадали четыре человека - ФОТО

На Окружной дороге Харьковской области произошло дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, вследствие чего получили многочисленные травмы четыре человека.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, авария случилась в поселке Высокий. Там 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не учел дорожные условия и выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем Geely.
"В результате аварии пострадал 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка автомобиля Geely, а также 24-летний водитель и 26-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфом", в городе Геническ Херсонской области на улице Центральной полицейский не справился с управлением водитель "Приуса" и угодил в дерево.