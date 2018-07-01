14:12 01.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сгорел перевозной кофейный прицеп - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на Набережном возле памятника Магдебургского права шоссе произошел пожар. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве сгорел перевозной кофейный прицеп - ФОТО

Огонь охватил передвижную кофейню так называемую кофейную "Улитку", она была установлена на пешеходной зоне набережной. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили сооружение и вытащили из огня газовый баллон. К счастью, он не сдетонировал.

По словам владельца перевозной кофейни, это уже третья кофейня за месяц, в которой произошел пожар. Мужчина утверждает, что это были поджоги связанные с конкуренцией. На месте работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Был ли этот поджог установит следствие. 

Возбуждено угловное дело по факту умышленного поджега с нанесением материального ущерба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар


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