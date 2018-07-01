В Киеве сгорел перевозной кофейный прицеп - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на Набережном возле памятника Магдебургского права шоссе произошел пожар. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Огонь охватил передвижную кофейню так называемую кофейную "Улитку", она была установлена на пешеходной зоне набережной. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили сооружение и вытащили из огня газовый баллон. К счастью, он не сдетонировал.
По словам владельца перевозной кофейни, это уже третья кофейня за месяц, в которой произошел пожар. Мужчина утверждает, что это были поджоги связанные с конкуренцией. На месте работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Был ли этот поджог установит следствие.
Возбуждено угловное дело по факту умышленного поджега с нанесением материального ущерба.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар.