В Киеве сгорел перевозной кофейный прицеп - ФОТО

Огонь охватил передвижную кофейню так называемую кофейную "Улитку", она была установлена на пешеходной зоне набережной. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили сооружение и вытащили из огня газовый баллон. К счастью, он не сдетонировал.

По словам владельца перевозной кофейни, это уже третья кофейня за месяц, в которой произошел пожар. Мужчина утверждает, что это были поджоги связанные с конкуренцией. На месте работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Был ли этот поджог установит следствие.

Возбуждено угловное дело по факту умышленного поджега с нанесением материального ущерба.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в трехкомнатной квартире в итсорическом центре Одессы произошел пожар.