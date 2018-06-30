В Киеве огромное дерево раздавило "Газель" - ФОТО

По предварительной информации, водитель припарковал автомобиль 29 июня, а когда утром вышел на улицу, то увидел неприятную картину. В результате ночной непогоды от сильного ветра дерево упало на "Газель".

Увесистые ветки повредили тент и помяли кузов. Ремонт может обойтись в сумму около 1500 гривен. Владелец "Газели" самостоятельно распилил дерево бензопилой и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломенском районе столица на авто упало дерево. В мае ветка с этого же дерева уже повреждала его автомобиль. Тогда Škoda сильно пострадала. Мужчина буквально несколько дней назад забрал ее из ремонта и сегодня ситуация снова повторилась.