13:51 30.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве огромное дерево раздавило "Газель" - ФОТО

В парке Университета имени Сикорского дерево упало на припаркованную "Газель". Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве огромное дерево раздавило

По предварительной информации, водитель припарковал автомобиль 29 июня, а когда утром вышел на улицу, то увидел неприятную картину. В результате ночной непогоды от сильного ветра дерево упало на "Газель".

Увесистые ветки повредили тент и помяли кузов. Ремонт может обойтись в сумму около 1500 гривен. Владелец "Газели" самостоятельно распилил дерево бензопилой и уехал в неизвестном направлении. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломенском районе столица на авто упало дерево. В мае ветка с этого же дерева уже повреждала его автомобиль. Тогда Škoda сильно пострадала. Мужчина буквально несколько дней назад забрал ее из ремонта и сегодня ситуация снова повторилась. 


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