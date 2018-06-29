В Украине непогода оставила без электричества сотни населенных пунктов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.

По состоянию на 29 июня, в Полтавской области обесточены 58 населенных пунктов, в Луганской — 51, в Черновицкой — 45, в Тернопольской — 20, в Днепропетровской — 17, в Кировоградской — 11, а в Запорожской — два.

Кроме того, в пяти районах Ивано-Франковской области (Калушском, Городенковском, Тлумацком, Снятивском и Долинском) в результате дождя были подтоплены 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и девять объектов социально-производственной сферы.

Для проведения работ по откачке воды от ГСЧС привлекалось 11 единиц техники и 65 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года.