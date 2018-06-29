08:53 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии произошло смертельное ДТП - ФОТО

В Нигерии в городе Лагос на автотрассе произошло возгорание автоцистерны с топливом. Огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате чего погибли девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Нигерии произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на представителя чрезвычайной службы города.

Сообщается, что по прибытию спасательных подразделений, на месте инцидента были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. Всего огонь уничтожил 54 автомобиля.

В данное время полиция выясняет все причины случившегося.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на столичном проспекте Победы Volkswagen разбил три маршрутки. К счастью среди людей никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, авария произошла днем возле метро "Житомирская". Водитель легковушки двигался в сторону выезда из Киева, как вдруг его начало носить по дороге. Как следствие - неуправляемое авто врезалось в три маршрутных автобуса.


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