В Киеве правоохранители задеражали группу автоугонщиков - ФОТО

Сообщается, что правоохранители арестовали злоумышленников во время угона автомобиля «Honda CRV» на улице Маршала Жукова в Деснянском районе. Престпуниками оказались местный житель, 1984 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, и уроженец Винницы, 1982 года рождения, не имеющий постоянного места жительства в столице.

В ходе досмотра личных вещей по месту преступления полицейскими были изъяты мобильные телефоны, ключи к автомобилям «КИА» и «HONDA», документы, специальные приборы и видеорегистратор с ранее похищенного автомобиля.

Мужчины были арестованы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинской столице на улице Тургеневской неизвестные люди похитили сына дипломата.