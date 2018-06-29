23:20 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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У берегов Ливии затонул плот с мигрантами

Вблизи ливийского побережья потерпел крушение самодельный плот, на борту которого находилось 120 африканских беженцев. Об этом передает АFР.

У берегов Ливии затонул плот с мигрантами

Сообщается, что в ходе спасательной операции шестнадцать человек были доставлены на берег, среди пропавших без вести были считаются двое младенцев и трое детей до 12 лет. По словам выживших, плот затонул через несколько часов после отправления из Гарабулли, к востоку от Триполи, после взрыва на ней.

На месте происшествия продолжают работать спасательных команды и водолазы, более 100 человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Пострадавших марокканцев и ливийцев перехватили и вернули в порт Триполи. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Аденском заливе у берегов Йемена потерпела крушения лодка с мигрантами, в результате чего 46 человек погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести. Всего в лодке находилось около ста человек. Предполагается что, все мигранты были из Эфиопии и надеялись найти работу в странах Персидского залива.


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