На одесском кладбище вандалы устроили погром, а затем ограбили - ФОТО

Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, сначала взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.

"Разбросав и разбив церковную утварь, вандалы принялись взламывать кружки для пожертвований", - отметили правоохранители.

Примечательно, что спустя определенное время они сбежали, испугавшись сторожа кладбища. В тот момент на место преступления прибыла полиция, которая и зафиксировала следы ограбления.

В свою очередь в епархии отмечают, что за последние несколько лет было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни один из грабителей не был найден и наказан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве.