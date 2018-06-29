На одесском кладбище вандалы устроили погром, а затем ограбили - ФОТО

В Одессе неизвестные люди в масках в ночь на 28 июня ограбили и разгромили храм в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище города.
Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, сначала взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.
"Разбросав и разбив церковную утварь, вандалы принялись взламывать кружки для пожертвований", - отметили правоохранители.
Примечательно, что спустя определенное время они сбежали, испугавшись сторожа кладбища. В тот момент на место преступления прибыла полиция, которая и зафиксировала следы ограбления.
В свою очередь в епархии отмечают, что за последние несколько лет было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни один из грабителей не был найден и наказан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве.