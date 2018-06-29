13:25 29.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одесском кладбище вандалы устроили погром, а затем ограбили - ФОТО

В Одессе неизвестные люди в масках в ночь на 28 июня ограбили и разгромили храм в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище города.

На одесском кладбище вандалы устроили погром, а затем ограбили - ФОТО

Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, сначала взломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников пробрались в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения.

"Разбросав и разбив церковную утварь, вандалы принялись взламывать кружки для пожертвований", - отметили правоохранители.

Примечательно, что спустя определенное время они сбежали, испугавшись сторожа кладбища. В тот момент на место преступления прибыла полиция, которая и зафиксировала следы ограбления.

В свою очередь в епархии отмечают, что за последние несколько лет было осквернено и ограблено более 50 православных храмов, но ни один из грабителей не был найден и наказан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вандалы  подожгли храм Преображения Господня в Киеве.


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