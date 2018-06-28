В Запорожской области столкнулись две легковушки, пострадали семь человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семь человек. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, инцидент произошел на трассе Харьков-Симферополь в Мелитопольском районе.

По предварительным данным водитель Daewoo Lanos не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Мercedes Vito.

По информации полиции, водитель Daewoo и его пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы в местную больницу. Пятерым пассажирам автомобиля Мercedes (трем женщинам и двум мужчинам) оказана медицинская помощь, однако от госпитализация они отказались.

Полиция открыла по факту ДТП уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области в четверг утром, 28 июня, столкнулись два грузовика. Авария произошла на автотрассе Харьков-Симферополь. В результате инцидента погиб один из водителей.