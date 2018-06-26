В Ровенской области возле Сарны маршрутка столкнулась с легковушкой, погибли четыре человека - ФОТО

В результате аварии погибли четыре человека. Еще девять человек получили травмы. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Сарны.

На момент аварии в маршрутке находилось восемь человек. По предварительной информации водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранном регистрации внезапно выезжал со второстепенной дороги на главную. При этом он не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси, которое двигалось по маршруту нием "Киев-Ковель".

От сильного удара транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообща УРА-Информ, во Львове в понедельник, 25 июня, фура переехала женщину. Пострадавшая погибла на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в после четырех часов дня на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину.