10:35 26.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Нидерландах фургон протаранил офис газеты De Telegraaf - ФОТО

В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон.

В Нидерландах фургон протаранил офис газеты De Telegraaf - ФОТО

После столкновения микроавтобус загорелся. При этом в полиции уверены, что наезд был целенаправленным. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

Как сказано на сайте издания, инцидент произошел около четырех часов утра по местному времени. Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме.

При этом пламя от пожара поднялось высотой до 14 метров, - говорится в сообщении издания в Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы вечером в воскресенье, 24 июня, мотоцикл, по неизвестным пока причинам, наехал на пешехода. Авария произошла на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.


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