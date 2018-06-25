17:53 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы - ФОТО

На трассе "Харьков - Симферополь" прозошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "ГАЗ-24" и Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении". В результате ДТП погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, были госпитализированы.

В Запорожской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля "ГАЗ-24" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia. Так, после столкновения водитель и пассажир "ГАЗ" погибли на месте.

Кроме того, смертельные травмы получил водитель Skoda, житель Харьковской области. При этом, пассажиры Skoda, женщина и девочка 2010 года рождения были доставлены в районную больницу.

В настоящее время правоохранители по факту аварии открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом в районе поселкеа Конча-Заспа при повороте на дамбу столкнулось две иномарки.


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