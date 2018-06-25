В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал мужчина - ФОТО, ВИДЕО

В Приморском районе города взорвался легковой автомобиль, припаркованного на улице Троицкой. В результате инцидента пострадал 25-летний мужчина.

Как сообщает полиция Одесской области, местный житель в момент взрыва находился недалеко от машины. Сейчас он в больнице, где врачи оказывают ему медицинскую помощь.

По предварительным данным взрыв произошел в результате действия специального устройства, установленного в передней части авто.

В то же время, местное издание "Думская" сообщает, что взрыв на пересечении Троицкой и Александровского проспекта прогремел около полуночи, а пострадавший - директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

В свою очередь очевидцы рассказали, что пострадавший приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes. Машину оставили через дорогу и отправились домой. Когда мужчина заходил в дом с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног, - отметили очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июня в Черкассах в результате взрыва автомобиля погиб местный бизнесмен.