13:11 25.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Ереване демонстранты заблокировали главный вход в мэрию - ФОТО

В понедельник, 25 июня, около ста демонстрантов перекрыли все входы в здание мэрии Еревана и отказываются впустить туда сотрудников городской администрации. Причиной такого протеста является отставка мэра Тарона Маргаряна.

В Ереване демонстранты заблокировали главный вход в мэрию - ФОТО

Митинг транслируют местные новостные порталы, передает Радио Азатутюн.

Согласно недавно полученным сведениям, за время своей должности Маркарян нажил достаточно большое богатство. Так, чтобы более подробно выяснить все схемы нелегального бизнеса было проведено расследование.

Отметим, что инициатором следствия стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Как утверждают протестующие, в данное время здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и им могут заниматься только сотрудники полиции.

Примечательно, что в​​​​​​ воскресенье вечером местные новостные порталы показали, как гражданские активисты ведут расследование об имуществе мэра Еревана Тарона Маргаряна. Согласно трансляции, семье и близким главе Еревана принадлежат несколько элитных особняков в столице Армении, а также несколько прибыльных компаний, которые в основном занимаются перевозками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", от взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека.


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