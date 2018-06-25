13:52 25.06.2018 | Происшествия | Новости
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На грузинской свадьбе отравились почти 100 человек

В городе Батуми на юго-западе Грузии около ста человек угораздили в больницу с подозрением на отравление. Торжественная церемония состоялась в ресторане "Кахабери", где сейчас отрицают свою причастность к произошедшему. 

На грузинской свадьбе отравились почти 100 человек

Об этом сообщает местный телеканал Rustavi2.

Как отмечается, всего столы были накрыты для 400 гостей.

При этом, медики заявили, что все причины массового отравления можно будет выяснить спустя несколько дней, когда станут известны результаты экспертизы. В свою очередь директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе утверждает, что гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения.

К слову, сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Нерубайское Беляевского района в период отмечания свадьбы отравилось 20 людей, в числе которых пятилетний ребенок.


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