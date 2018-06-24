В Винницкой области спиртзавод затопил реку отходами - СМИ

В результате аварии в реку Кублич попали химические отходы производства. Как сообщают местные СМИ, местные жители в данный момент пытаются самостоятельно справиться с результатами аварии

При этом месте инцидента не работают ни специалисты завода, ни сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Очевидцы сообщают, что объемы погибшей в результате аварии рыбы могут исчисляться тоннами, а нечистоты грозят отправиться по течению, что представит опасность для здоровья жителей многочисленных сел, расположенных на берегах Кублича и более крупной реки Соб, впадающей в Южный Буг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу вечером 23 июня, в городе Збараж Тернопольской области возник серьезный пожар. Тут произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе. После чего начался сильный пожар. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около шести часов. Спасатели установили, что произошла разгерметизации одной из емкостей со спиртом, в результате чего вспыхнул пожар.