В районе Борисполя произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, Тoyota Fortuna ехала по Кольцевой дороге и вылетела на встречную полосу. В это время со стороны Броваров ехали два грузовика марки Volvo и DAF.

В итоге, легковое авто сначала врезалась в первый грузовик, а потом рикошетом влетело во второй. В результате аварии погибли два пассажира Тoyota. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь, он находится в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пассажирский автобус сбил двух девочек в Борисполе Киевской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.