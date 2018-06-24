22:52 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197453:roman

В районе Борисполя произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сегодня, 24 июня, под Киевом в районе Борисполя Toyota Fortuna протаранила грузовик. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В районе Борисполя произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, Тoyota Fortuna ехала по Кольцевой дороге и вылетела на встречную полосу. В это время со стороны Броваров ехали два грузовика марки Volvo и DAF.

В итоге, легковое авто сначала врезалась в первый грузовик, а потом рикошетом влетело во второй. В результате аварии погибли два пассажира Тoyota. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь, он находится в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пассажирский автобус сбил двух девочек в Борисполе Киевской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.


Поделиться
Читайте также:
 
Европа все еще не способна справиться с мигрантским кризисом Правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику Макрону недоверяет половина французов В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив