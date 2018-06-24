12:32 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области машина слетел в реку и ушло под воду, водитель погиб - ФОТО

В селе Рыбка Полтавской области в субботу, 23 июня, автомобиль "Нива" и съехал с проезжей части в пруд.

В Полтавской области машина слетел в реку и ушло под воду, водитель погиб - ФОТО

В результате аварии машина перевернулась и ушла под воду. Водитель легковушки погиб на месте. Пассажирке удалось спастись.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент аварии в салоне автомобиля находилось два человека. Спасатели с помощью спасательного гидротермокостюма и спасательной веревки спустились к машине и помогли пассажирке выбраться на берег из воды.

Женщину до приезда спасателей из машины вытащил местный житель. Скорая помощь увезла ее в больницу.

Затем с помощью лебедки вытащили из водоема автомобиль. По предварительным данным мужчина не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве водитель Mercedes протаранила четыре припаркованных автомобиля. Инцидент произошел на проспекте Победы, 68/1, перекресток с улицы Шпака. По предварительной информации, женщина-водитель на иномарке Mercedes S500 испугалась маневра внедорожника и начала паниковать.


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