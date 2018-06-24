В Мексике человек во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018 были убиты шесть человек

Чуть позже в городской парикмахерской убили еще пять человек. Как сообщает El Universal, семь мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы посмотреть игру сборной. Внезапно, когда они расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по болельщикам. При этом шесть мужчин погибли на месте, а один был ранен.

При этом мексиканский город Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа пользуется репутацией города с неблагополучной криминогенной обстановкой. По данным BBC, в 2009 году мексиканские неправительственные организации назвали его самым криминогенным городом мира. На территории штата также действуют преступные группировки, которые ведут между собой борьбу за контроль за поставками наркотиков в США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу на арене в Ростове-на-Дону сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче группового этапа ЧМ-2018.