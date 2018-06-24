В Барнауле из-за урагана введен режим ЧС

Такое решение принято из-за вчерашнего урагана, который накрыл регион. Как сообщает пресс-служба городского головы, сегодня по итогам оперативного совещания в администрации, которое провел глава города Сергей Дугин принято решение о введении режима ЧС.

При этом временно исполняющий обязанности градоначальника края Виктор Томенко заявил, что по оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии.

В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично - Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.

На данный момент над ликвидацией аварий работают 98 ремонтных бригад, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня.

В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов. Сложная ситуация также сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города, а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. прошедшие над Польшей вечером и ночью принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева. Мужчина скончался в больнице. В подобных случаях получили травмы еще несколько человек.