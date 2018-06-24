Правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику

Сообщается, что прокуратурой города Киева задержан и объявлено о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в. Киеве по факту пособничества в побега из-под стражи подозреваемого в свадебных аферах мужчины.

Правоохранителями было установлено, что указанный милиционер, в обязанности которого возложены конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова, помещенном в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

На данный момент уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители задержали двух валютных преступников, которые осуществляли попытку бегства и отстреливались по пути.