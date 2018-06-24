20:19 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197451:roman

Правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику

Столичная прокуратура объявила подозрение конвоиру, который помог подозреваемому сбежать из-под стражи. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Правоохранители задержали мужчину, который помог организовать побег свадебному мошеннику

Сообщается, что прокуратурой города Киева задержан и объявлено о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в. Киеве по факту пособничества в побега из-под стражи подозреваемого в свадебных аферах мужчины.

Правоохранителями было установлено, что указанный милиционер, в обязанности которого возложены конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова, помещенном в Киевское СИЗО, убежать из-под стражи.

На данный момент уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители задержали двух валютных преступников, которые осуществляли попытку бегства и отстреливались по пути. 


Поделиться
Читайте также:
 
Макрону недоверяет половина французов В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО Украина продолжает увеличивать экспорт шоколада на европейские рынки В Винницкой области спиртзавод затопил реку отходами - СМИ
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив