10:19 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали очередного наркодилера - ФОТО

Столичные правоохранители задержали 25-летнего киевлянина, который занимался продажей и распространением наркотических веществ. Об этом передает отделение коммуникации полиции города Киева.

В Киеве задержали очередного наркодилера - ФОТО

В доме полисмены обнаружили полиэтиленовые пакеты с веществами порошкообразного происхождения, пакетики с таблетками, электронные весы и различные принадлежности. Изъятые психотропные вещества на сумму около 500 000 гривен работники Святошинского управления полиции управления полиции направили на экспертное исследование.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили по месту жительства мужчины около 100 граммов амфетамина и пакетики с таблетками "экстази". Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове правоохранители задержали наркокурьера, который собирался спрятать 36 "закладок". Задержанный признался, что в течение месяца работал курьером в интернет-магазине по распространению наркотических средств. Сам он утверждает, что наркотических средств не принимал, а только занимался их "доставкой". 


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