По предварительной информации, взрыв прогремел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал с политической речью к своим избирателям и сторонникам.

В результате теракт погибли 2 человек, еще несколько человек получили ранения, их госпитализировали.

Сам премьер считает, что теракт был направлен именно против его фигуры, ведь накануне он уже получал угрозы физической расправы.

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - отметил Абий Ахмед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия начала усиленную подготовку к возможным терактам с использованием биологического оружия. В июле-августе стоит ожидать возобновления террористических атак, с новыми сценариями и совершенно другим уровнем подготовки.