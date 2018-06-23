18:21 23.06.2018 | Происшествия | Новости
100197398:roman

В Эфиопии во время мирной демонстрации прогремел взрыв

В Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра подорвался террорист-смертник. Об этом передает DW.

В Эфиопии во время мирной демонстрации прогремел взрыв

По предварительной информации, взрыв прогремел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал с политической речью к своим избирателям и сторонникам.

В результате теракт погибли 2 человек, еще несколько человек получили ранения, их госпитализировали. 

Сам премьер считает, что теракт был направлен именно против его фигуры, ведь накануне он уже получал угрозы физической расправы.

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - отметил Абий Ахмед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия начала усиленную подготовку к возможным терактам с использованием биологического оружия. В июле-августе стоит ожидать возобновления террористических атак, с новыми сценариями и совершенно другим уровнем подготовки.


Поделиться
Читайте также:
 
В Соломенском районе начался масштабный ремонт канализационного колектора В центре Киеве столкнулось две иномарки - ФОТО На Закарпатье обрушилась погодная аномалия - ФОТО Рейтинг Меркель в Германии достиг критической точки недоверия среди населения
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив