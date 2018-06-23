12:13 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области в ДТП попали две молодые девушки - ФОТО

В Кривом Роге пьяный водитель протаранил двух женщин. Об этом передает 

В Днепропетровской области в ДТП попали две молодые девушки - ФОТО

По предварительной информации, 26 летний водитель автомобиля Nissan, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспорта и на огромной скорости вылетел на обочину, по которой в тот момент двигалось две девушки.

От сильного удара тело одной из пострадавших выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть. На место происшествия прибыли правоохранители и группа медиков. Последние лишь констатировали смерть 2 пешеходов, водителя иномарки госпитализировали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кривом Роге случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого транспортное средство патрульной полиции совершило наезд на пешехода. По данному факту открыта служебная проверка. Рассмотрение дела проводит следственно-оперативная группа.


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