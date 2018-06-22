В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек - ФОТО

Сообщается, что сегодня днём, 22 июня, около 14:00 на повороте произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу при повороте другому автомобилисту и произошла авария. Как следствие - ущерб для машин. Из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги также пострадали два автомобиля, припаркованные на обочине.

На данный момент на месте работает патрульная полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области в районе села Копачев автомобиль врезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое пострадали. За рулем транспортного средства "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.