22:52 22.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек - ФОТО

Под Киевом в районе поселкеа Конча-Заспа при повороте на дамбу столкнулось 2 иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек - ФОТО

Сообщается, что сегодня днём, 22 июня, около 14:00 на повороте произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей не уступил дорогу при повороте другому автомобилисту и произошла авария. Как следствие - ущерб для машин. Из-за дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги также пострадали два автомобиля, припаркованные на обочине.

На данный момент на месте работает патрульная полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области в районе села Копачев автомобиль врезался в дерево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое пострадали. За рулем транспортного средства "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.


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