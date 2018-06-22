В Харьковской области мотоцикл врезался в поезд, погибли два человека - ФОТО

В районе села Кругляковка Харьковской области в четверг вечером, 21 июня, мотоцикл въехал в поезд.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла около семи часов вечера неподалеку от села на железнодорожном перегоне "18-й километр".
На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Святогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". От полученных травм на месте аварии погибли 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства. По указанному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообща УРА-Информ, на трассе Харьков-Симферополь в ночь на четверг, 21 июня, перевернулся