В Харьковской области мотоцикл врезался в поезд, погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла около семи часов вечера неподалеку от села на железнодорожном перегоне "18-й километр".

На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Святогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". От полученных травм на месте аварии погибли 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства. По указанному факту открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.