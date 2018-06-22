Дебош и взрыв: в Киеве коктейлями Молотова забросали Ощадбанк – ФОТО

По словам правоохранителей, около четырех утра поступил сигнал, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.

На место происшествия отправились спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Там было зафиксировано задымление и пожар, здание полностью повреждено. О пострадавших пока нет никакой информации.

Предполагается, что возгорание возникло из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью. Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации.