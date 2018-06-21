В Киевской области загорелась АЗС- ФОТО

Мужчина самостоятельно решил заправить свой транспорт, но перед отъездом забыл вытащить пистолет из бака топливной колонки и начал движение в сторону выезда с АЗС.

В результате топливораздаточная станция была сорвана с крепежей, упала и началась утечка бензина, после которого загорелось рядом стоящее оборудование. Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут.

По данному делу уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру.