11:38 21.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197226:roman

В Киевской области загорелась АЗС- ФОТО

В ночь на 21 июня на трассе Киев - Житомир водитель иномарки стал виновников пожара на заправочной станции. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киевской области загорелась АЗС- ФОТО

Мужчина самостоятельно решил заправить свой транспорт, но перед отъездом забыл вытащить пистолет из бака топливной колонки и начал движение в сторону выезда с АЗС.

В результате топливораздаточная станция была сорвана с крепежей, упала и началась утечка бензина, после которого загорелось рядом стоящее оборудование. Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут. 

По данному делу уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом). 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру. 


Поделиться
Читайте также:
 
Парламент Британии поддержал законопроект Мэй по Brexit Наличный доллар в четверг упал до 26,41 гривен Парламент Грузии утвердил новый состав правительства Расходы на субсидии в Украине за пять месяцев текущего года снизились в 4,5 раза - Госстат
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив