В Аляске бурый медведь загрыз туриста

По предварительной информации, тело 44-летнего Майлка Солтиса было найдено после того, как бурый медведь атаковал волонтера, принимавшего участие в поисковой операции пропавшего мужчины. Животное вело себя агрессивно в отношении волонтера из-за того, что тот попытался самостоятельно освободить пострадавшего из лап медведя, когда тот зажал его ногу в своей пасти.

Предположительно, волонтер был атакован на Игл-Ривер, недалеко от Анкориджа. На данный момент самого косолапого, убившего мужчину, пока не нашли. Полицейские оцепили место происшествия и устроили засаду на хищника. К операции привлекли местных егерей и охотников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригороде Харькова стая бездомных дворовых собак напала на местного жителя. В результате, 28-летний житель поселка стал жертвой стаи дворовых собак, владельцем которых является 36-летний житель города. На момент нападения хозяин дома отсутствовал по месту жительства.