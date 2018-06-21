Юг Штатов накрыла непогода, ливни затопили дороги и дома - ФОТО

Он принес с собой ливневые дожди, вызвал разрушительные наводнения в штате Техас. На данный момент непогода грозит по крайней мере еще пяти американским штатам.

Как сообщает Reuters, мощные ливни затопили прибрежную территорию штата Техас в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома и повредив многочисленные ресурсы питьевой воды в городах, которые до сих пор не восстановились от прошлогоднего урагана Харви.

В отдельных местах жители вынуждены были пробираться по плечи в воде.

При этом Национальная метеорологическая служба США отмечает, что наводнения возникли даже на расстоянии около 190 километров в глубь континента от побережья Мексиканского залива, в районе Корпус Кристи после того, как там выпало более 300 миллиметров осадков. Службы спасения уже предупредили жителей других районов, а полиция перекрыла дороги для передвижения на потенциально опасных участках.

Метеорологи прогнозируют еще больше осадков до конца недели, в частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас.

Напомним, число пострадавших от землетрясения в Японии, которое произошло в ночь на понедельник, 18 июня, выросло до 350 человек. Ранее сообщалось о более 200 пострадавших. При этом землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена,

Как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около восьми часов утра по местному времени.