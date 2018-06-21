13:54 21.06.2018 | Происшествия | Новости
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Австралию накрыла волна землетрясений

В Австралии впервые за 10 лет произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Об этом передает Daily Mail.

Австралию накрыла волна землетрясений

 Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана. Подземные толчки ощущались во многих популярных туристических городах, простирающихся более чем на 1 тыс. км вдоль юго-западного побережья страны. Сейсмологи зафиксировали эпицентр тряски на глубине 60 км на территории Западной Австралии.

Метеорологическое агентство Австралии предупреждает, что существует возможность штормового удара со стороны Индийского океана из-за смещения подводных тектонических плит. Местные власти сообщили о локальных точках первичной помощи, где пострадавшие от стихии люди могут получить продовольствие, воду и медикаменты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число пострадавших от землетрясения в Японии, которое произошло в ночь на понедельник, 18 июня, выросло до 350 человек. В центре острова Хонсю произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера их семи возможных. Как сообщает издание The Mainichi, ссылаясь на данные Японского метеорологического управления, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров под поверхностью земли.


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